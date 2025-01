La conférence de presse de Will Still avant le PSG

rclens.fr

Début de la phase retour du championnat, enfin, pour le racing qui accueille ale PSG samedi en fin d'après-midi. Après avoir amené Paris aux tirs au buts en Coupe mi-décembre, ceux-ci semblent prenables en championnat.

Groupe

Nouveaux indisponibles: Chavez, Fulgini (seulement incertain), Petric (dos).

De retour : Aguilar, El Aynaoui, Saïd.

Le PSG

W.S. : "On a appris pas mal de choses sur les deux anciennes confrontations. On a pas mal d'absences depuis. Mais on a pas mal d'options, de scénarios, à nous de trouver le meilleur sur ce match. Mais un nul ce n'est pas assez, une victoire serait bien mieux.

On est conscients d'avoir proposé des choses sur les deux matchs. En Coupe, on avait raté trop d'occasions sur les transitions. Ce sont des détails, l'important c'est de pouvoir tenir tête à cette équipe. Individuellement ce sont les meilleurs joueurs."

Le Havre

W.S. : "On savait qu'on amenait beaucoup de centres dans les 16 mètres. On a cherché des variations sur ces centres. On a réussi à convertir avec les ballons en 2ème zone. Sur le premier but, l'exécution est correcte et le centre parfait. Le 2ème est nettement mieux, avec les pistons qui se trouvent."