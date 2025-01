La conférence de presse de Will Still avant le Havre

rclens.fr

Dimanche à 15h00 face au Havre, le racing va devoir se relancer en plein milieu d'un mercato hivernal très actif. Will Still devra encore se passer de nombreux joueurs. Peut-être aussi de Khusanov, en partance pour Manchester City (50M€). Brice Samba est rennais, alors qu'Hervé Koffi restera dans les buts. Enfin, il pourra compter sur un renfort offensif, avec Goduine Koyalipou.

Groupe

Longue durée: Satriano, Labeau Lascary.

Encore indisponible: El Aynaoui, Saïd, Aguilar;

Suspendu: Pereira Da Costa.

Koyalipou

W.S. : "Un buteur. Dans la profondeur, puissant. Il a le sens du but. Il a galéré dans sa carrière, il a compris ce qu'il voulais faire. Il rajoute de la concurrence.

On va l'utiliser en priorité dans l'axe. Il peut jouer sur le côté, mais on veut privilégier un rôle axial.

Il a été un peu surpris par la vitesse lors de nos séances, mais il s'est adapté rapidement. Tout ne sera pas parfait tout de suite, mais à long terme c'est sûr qu'il va nous apporter quelque chose. On attends les derniers papiers pour dimanche, et physiquement il est totalement prêt."

Berthelin

W.S. : "Son arrivée (entraineur des gardiens) colle à l'ADN du club. Il a joué et grandit ici. Il y a une logique derrière cette décision. Il ne peut pas être plus content d'être ici à Lens. Il connait mes frères, et Hervé Koffi.

Après, Hervé Sekli était une très très bonne personne, qui avait un pacte avec Brice. Il aurait aimé rester au club, mais il a fait un super travail."

Khusanov absent sur le terrain d'entrainement

W.S. : "Il était en salle, il est malade [sourires]. On va pas se mentir, vous avez certainement plus d'infos que moi, mais pour l'instant il est encore là. On sait que les négociations sont en cours, il y a du vent dans les ailes de Kodir, on est pas dupes. S'il est prêt et encore là, il sera dans le groupe."