La conférence de presse de Will Still avant le derby

Derby retour cette saison, dimanche soir à Pierre-Mauroy. Auteurs de deux victoires importantes avant la trêve, le racing aborde cette rencontre avec un tout petit peu de pression, si cela est possible pour un derby. Will Still fait le point avant ce match qui lance le dernier acte du championnat.

Le groupe

Incertains : Choc entre Gradit et Bah à l'entrainement (une arcade ouverte pour le premier et 2 dents en moins pour le second.

Seuls les blessés de longue date sont absents.

Trêve

W.S. : "La trêve s'est bien passée. Tout le monde est là et fit. L'entrainement ce matin était engagé. Je préfère aussi que les gars soient à fond à l'entrainement, même si ce n'est pas idéal d'y aller avec des points de suture. Je n'ai pas d'inquiétude, ils seront prêts et iront au charbon."

Derby

W.S. : "Dans un derby il n'y a plus de pression d'un côté que de l'autre. C'est un one-shoot, c'est le match que tout le monde veut gagner. On va tout faire pour prendre des points. C'est le seul match de la saison où ne regarde pas le classement, les dynamiques...

Ils font des choses bien, bien structurées, il y a un budget conséquent. Chapeau au travail accompli et au coach. Mais cela ne nous empêchera pas de les mettre en difficulté demain, en étant pragmatiques et volontaires."

Ramadan

W.S. : "On a 12 personnes qui font le ramadan, dont un membre du staff. Tout est contrôlé, tout est fait pour qu'ils soient performants et disponibles avec un accompagnement quotidien, pour leur permettre de vivre le ramadan de la meilleure façon. Mais aussi les avoir les plus performants possibles sur le terrain. Ils sont bien conscients de leur corps, on va leur permettre de célébrer le ramadan une fois fini, et de gagner le match."