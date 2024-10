La conférence de presse de Will Still avant le derby!

rclens.fr

Lens va aborder le derby, samedi prochain à Bollaert-Delelis, avec un groupe encore très amoindri. Will Still fait le point avant son premier derby.

Groupe

Koffi, Aguilar, Satrinao, Saïd, Ganiou, Cabot indisponibles.

De retour: Machado, El Aynaoui, Ojediran.

Incertain: Labeau Lascary.

W.S. : "On est un club ouvrier, qui charbonne, qui travaille et veut faire preuve de ça samedi. On en a parlé avec les supporters. Il faudra faire les choses dans l'ordre, et être bons sur le terrain. A nous de se concentrer sur l'aspect foot, et utiliser la ferveur de Bollaert pour avoir les 10-15% en plus pour l'emporter. Il ne faut pas se laisser emporter par l'émotion de ce match-là."

Lille

W.S. : "Je les sens comme une équipe qui vient de gagner contre les deux Madrid. Ils ont de très bons joueurs et viennent jouer à Bollaert contre nous..."



Premier derby du coach

W.S. : "J'ai envie de rendre aux supporters, de vivre des émotions fortes avec eux. Au-delà de ça, on est sereins, on a préparé ce match comme un gros morceau à préparer. Il ne faut pas tomber que dans l'émotionnel, et faire les choses dans l'ordre."



Charnière Danso-Khusanov

W.S. : "Ils ont eu une prestation très très bonne, il y a eu un équilibre intéressant avec ces trois-là."