La conférence de presse de Will Still avant le déplacement à Nantes

Une nouvelle fois défait à domicile, le racing doit repartir de l'avant en déplacement à Nantes, dimanche (retransmission sur DAZN). Mal classés, les nantais devraient être un adversaire à portée d'un racing, mais comme d'habitude cette saison, qui sera extrêmement diminué par les blessures et suspensions.

Le groupe

Blessés de longue durée: Satriano, Labeau Lascary, Chavez.

Suspendu: Machado, Ojediran.

De retour: Medina (retour de suspension), Ryan (reste un léger doute).



Défaite contre Strasbourg

W.S. : "On est frustrés, très déçus. On s'est encore tirés une balle dans le pied avec ce rouge. Ce n'était pas le match le plus sexy. Si on peut pas le gagner, il fallait pas le perdre. Il faut passer à autre chose. Il faut être encourageants dans nos entrainements, et surtout il faut travailler beaucoup."

Trop de rouges!

W.S. : "Moi déjà je dois arrêter d'en prendre, parce que je ne suis pas l'élève modèle non plus. Donc j'ai promis au groupe de leur reverser ma prochaine prime de match si j'en prenait, et par la suite de les reverser à l'association du club. Même si certains cartons ne sont pas justifiés, je dois montrer l'exemple. On doit prendre de maturité à ce niveau-là. Ca fait partie des nombreux chantiers que l'on a."

Jeu sur les côtés

W.S. : "Il faut faire face à la réalité. Il faut arrêter de vivre dans le passé. Lens a eu des années exceptionnelles, que j'aurais aimé continuer sans le moindre doute. C'est passé, les joueurs qu'il y avait dans le vestiaire ne sont plus là. Il faut commencer une nouvelle page, on n'espérait pas aussi rapidement, mais la réalité est là. On essaie de trouver le meilleur équilibre partout, mais il faut surtout être positifs, regarder devant, et tout le club doit aller dans cette même direction. Respecter ce qui a été fait, et être encourageants pour la suite.

On fait des heures et des heures de travail pour retrouver l'efficacité et une belle équipe de Lens.

Pour le jeu sur les côtés, il y a des départs non négligeables, les nouveaux joueurs sont arrivés, Aguilar a été blessé de longs mois. on doit s'adapter à cet effectif. La solution n'est pas toute faite. On fait avec les armes que l'on a, et il faut se montrer patients."