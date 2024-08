La conférence de presse de Will Still avant le déplacement à Monaco

rclens.fr

Il va falloir vite digérer une semaine déjà très difficile pour le club: Elimination de la Ligue Conférence, et un transfert avorté pour Kevin Danso. Pour cela, la meilleure des manières serait d'aller chercher un résultat à Monaco, demain dimanche. Will Still revient sur l'état moral des troupes.

Le groupe

Danso va refaire des examens se rassurer mais aussi pour mettre en faute l'AS Roma. El Aynaoui revient doucement, mais pas demain. Cabot indisponible. Machado suspendu.

Le reste est présent.

Voyage raté à Athènes

W.S. : "Les joueurs sont sereins, atteints pas le match de jeudi. Mais avec une faim de revanche car on sait qu'on était capables de mieux faire. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué jeudi et qui ont envie de jouer. A nous de transformer cette défaite en quelque chose de positif. On a appris qu'il fallait être intransigeants devant le but adverse. L'efficacité est clef. Dans notre façon d'aborder le match, dans le jeu, je suis fier d'avoir fait ce qu'on a fait. On a presque 3 d'xG. On va commencer une nouvelle histoire à partir de demain.

Il n'y a aucune remise en question dans l'état d'esprit ou le contenu."

Monaco

W.S. : "C'est une très très bonne équipe. Tactiquement ça va être un match intéressant. Leur coach les met dans de très bonnes dispositions. Ca nous permet de vite passer à autre chose."