La conférence de presse de Will Still avant le déplacement à Auxerre

L'état du groupe pour samedi

Machado de retour de suspension.

Saïd de nouveau blessé. Gradit incertain, décision demain. Plus les blessés de longue durée (Satriano, Cabot, Aguilar).

Imperméabilité défensive

W.S. : "A quatre on défend avec un peu plus d'équilibre et de structure. Mais on concède encore des occasions évitables après des pertes de balle. Mais pour l'instant ça nous réussi plutôt bien."

Inefficacité sur coup-francs

W.S. : "Ca dépends de beaucoup de choses. On travaille beaucoup. Mais pour moi, la qualité première c'est une bonne frappe avec la bonne personne à la réception. On a déjà essayé plusieurs joueurs. Chavez est le meilleur pied pour l'instant, mais c'est un secteur dans lequel on cherche pour l'instant."

Ojediran





W.S. : "Il a eu une bonne période, puis un match difficile contre Marseille. il a connu un petit creux liés à plusieurs choses personnelles. Mais il a été mieux à l'entrainement cette semaine."

Auxerre





W.S. : "Ca va être un bon match, intéressant, ils sont très costauds à domicile. Ils ont tenu Paris en échec avec un bon gardien. On va devoir très bons. C'est un club et une équipe bien organisés."