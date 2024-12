La conférence de presse de Will Still avant la Coupe de France

MiL

Encore pas verni au tirage, le racing accueille le PSG pour les 32èmes de finale de Coupe de France, dimanche soir (21h00, BeIN Sport). Will Still fait le point sur ses ambitions dans cette coupe.

Intervention de Pierre Dréossi

P.D. : "La première chose, nous sommes passés à la DNCG il y a quinze jours, et on a eu aucune mesure restrictive. Nous sommes sereins sur l'aspect économique. Toutes nos équipes ont réussi à avoir un emprunt pour financer notre fin de saison, et de se projeter sur l'achat du Stade Bollaert. Notre actionnaire minoritaire Side Invest, nous a aidé en convertissant leurs obligations en capitaux propres. Il restera donc le mercato d'hiver, avec des ventes qui n'ont pas été faites pour des raisons médicales cet été. On veut réduire notre effectif, mais avoir un groupe ambitieux. On a la volonté d'intégrer des jeunes dans l'effectif pro, comme Labeau Lascary, malheureusement blessé. La stratégie du club est définie, très claire, stricte, mais avec des ambitions, et pour une place européenne."

Groupe

Labeau Lascary: Croisés.

Samba : Touché à la cheville et au dos, absent dimanche.

Cabot: Retraite.

Longue durée: Aguilar, Satriano.

Blessés en attaque

W.S. : "C'est embêtant pour lui et nous. Le club a des ressources. On va devoir retrouve run autre équilibre, Rémy avait été décisif ces derniers matchs. On souhaite rester, sur la durée, avec le même système que ces dernières semaines. Le mercato arrive aussi."

Gardien en coupe

W.S. : "Hervé Koffi débutera. Brice Samba est blessé donc la question ne se pose pas. J'ai confiance en ce que fait Hervé à l'entrainement."