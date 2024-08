La conférence de presse de Will Still avant la C4

rclens.fr

Groupe

El Aynaoui a repris collectivement. Pas inscrit pour demain, tout comme Zaroury et Satriano (règlement de l'UEFA). Pereira Da Costa va mieux aussi.





Panathinaïkos

W.S. : "Le score de départ sera de 0-0, le but d'avance n'est pas important. On va pas calculer, il faut aller là-bas pour essayer de gagner.

On va aborder le match comme à l'aller. On a réussi à trouver les solutions ce jour-là, même à dix."





Défense

W.S. : "Malang Sarr et Massasio Haïdara sont des options. On a aussi Kodir. Tout le monde sait que les négociations sont en cours pour Kevin Danso. On s'adaptera, les joueurs qui seront là seront prêts. Il est possible qu'il soit encore là après-demain, il n'a pas encore signé, mais ça peut changer d'ici 3 minutes comme d'ici 2 jours."

Ambiance en Grèce W.S. : "Si on est capable de jouer à Bollaert, on est capables de jouer dans tout les stades du monde. Il y aura une bonne ambiance, mais c'est un match à l'extérieur comme on en a joué des tonnes. Si tu joues à Lens, tu sais ce que c'est qu'être dans cet environnement là. On est plutôt tranquilles par rapport à ça."