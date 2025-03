La conférence de presse de Will Still avant l'OM

rclens.fr

A nouveau défaits à domicile, le racing entre en crise et doit aller à Marseille, où même un point serait salué comme un résultat bienvenu. Will Still, de retour en conférence de presse, fait le point malgré des indicateurs quasiment tous au rouge.

Le groupe

Longue durée: Satriano, Labeau Lascary, Chavez, Petric.

Incertains : Ryan, Koffi, El Aynaoui, Agbonifo.

Suspendus: Nzola, Medina, Fulgini.

Matt Ryan

W.S. : "Il était frustré, avec 4 buts pris sur 4 frappes. On ne va tout remettre en question, il jouera s'il est fit. Il y a des éléments à corriger après Le Havre, mais pas tout remettre en question non plus."

4 défaites consécutives

W.S. : "Ce n'est pas idéal... La seule chose qu'on contrôle ce sont les entrainements, et comment on aborde les matchs. On met notre concentration sur Marseille, on va là-bas pour essayer de prendre des points, comme à chaque fois. Ce ne sera pas simple, c'est une très bonne équipe, on a des blessés et des suspendus... Mais on y va pour se battre, montrer la meilleure version de nous-même, pas se morfondre ou être défaitistes. "

Calendrier difficile

W.S. : "Ce sont les aléas du calendrier. Mais je ne me projette pas encore sur Rennes ou Lille."

Marseille

W.S. : "Il se sont encore renforcés au mercato hivernal. On y va pour mettre autant d'intensité que possible, et les mettre en difficulté."

Juma Bah et Nidal Celik

W.S. : "Ils n'étaient pas prêts à jouer. Nidal doit encore avoir du rythme, il joue avec la N3. Kylian Antonio entre aussi en ligne de compte, un des trois pourrait être amené à jouer s'il le faut."