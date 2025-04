La conférence de presse de Will Still avant Brest

rclens.fr

Après une nouvelle déconvenue à Bollaert (vendredi, Lens 0-2 Reims), la saison lensoise est virtuellement terminée, alors que le racing pointe à 6 points d'une potentielle place européenne. A cinq journées de la fin, il faudra se déplacer dimanche à Brest, surprenante équipe sous l'égide d'Eric Roy. Et avec l'heure des premiers bilans pour Will Still.

Le groupe

De retour : Aguilar;

A l'entrainement collectif seulement : Satriano, Chavez;

Indisponibles: Machado, Bah, Petric, Labeau Lascary.

Latéral gauche

W.S. : "On va faire des choses simples, ne pas réinventer des choses et mettre des joueurs hors position. Brest sera tout le contraire de nous, ils ont de la continuité et de l'équilibre."

Brest

W.S. : "L'aller était un bon match, un de nos meilleurs à domicile avec celui du Pana. L'effectif et le onze étaient différents de ce qu'on aura dimanche. Tout le monde sait ce qu'il s'est passé et ce qu'on essaie de faire. Cela ne change rien, on va aller à Brest dimanche pour prendre des points. On doit être plus efficaces. On a quand même créé 7 ou 8 occasions claires de buts vendredi. Il y a des choses négatives mais aussi des positives."

Ambitions de la saison

W.S. : "Je suis arrivé au club, les droits TV n'étaient pas encore fixés. Ensuite, il y a eu l'aspect financier qui est entré en compte durant l'été, et il fallait vendre et assurer le club financièrement, faire les choses dans l'ordre. Tu l'acceptes, tu l'entends et tu continues. L'objectif sportif a été adapté, il y a une réalité financière mais aussi humaine; Le groupe change, pour les mecs là depuis 5-6 ans, le vestiaire autour d'eux a changé aussi.

On est 9èmes, mais on a réussi à équilibrer le RC Lens. On aurait pû être quelque places au-dessus si on était plus efficaces. D'après les stats, il nous manque 13 ou 14 buts. Avec ça, le classement va changer... Ce n'est pas idéal, mais c'est le rôle de l'entraineur de s'adapter. Avec une analyse plus posée, je ne dit pas que c'est une bonne saison, mais ce n'est pas la pire non plus.

On a donné une vraie opportunité de grandir dans les années qui viennent. Si on compare à d'autres effectifs en France, ce n'est pas une mauvaise chose. Pour un compétiteur, ce n'est pas idéal, mais le côté plus réfléchi est celui-là."