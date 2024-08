La conférence de presse de Will Still avant Brest

rclens.fr

Groupe

Pereira Da Costa indisponible (coup au pied); El Aynaoui en repris collective dès lundi.

Enchainement de matchs



W.S. : "Pour la récup', on a la cryo et tout les outils dont nous avons besoin. Tout le travail est individualisé. C'est géré parfaitement par le staff médical et le staff performance. La semaine prochaine sera un autre cas de figure avec deux déplacements mais tout est prévu. La charge d'entrainement est faite pour que le joueur soit prêt quand on aura besoin de lui."

Malang Sarr

W.S. : "Il est fit. Il a profité de la prépa pour se remettre au niveau. Aucune inquiètude, il est là et prêt à jouer quand on aura besoin de lui."