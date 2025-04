La conférence de presse de Will Still avant Auxerre

rclens.fr

Groupe

De retour: Bah, Machado;

Incertains : Sotoca;

Indisponibles : Medina (suspendu), Chavez, Petric, Satriano, Labeau Lascary.

Bilan comptable et dernière ligne droite

W.S. : "Rien n'est impossible. Ce sera le match de la dernière chance jusqu'à la fin de la saison. On veut gagner et essayer de faire mieux sur le plan comptable, que les saisons précédentes. On va continuer de prendre des points et voir où on en est à la fin de la saison. On s'est toujours relevés cette saison après des résultats décevants. La réalité c'est qu'on a pas pris assez de points à Bollaert. C'est quelque chose à changer, avec Auxerre et Monaco. Il reste de la qualité dans le vestiaire, on continue!"

Auxerre

W.S. : "Ce sera un match intéressant. Ils ont un style de jeu clair, font les choses de manière très efficace. On sait à quoi s'attendre. Ils marquent toujours en fin de match, peu importe le scénario, on va devoir être vigilants sur 100 minutes si ça dire 100 minutes."