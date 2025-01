La conférence de presse de Will Still avant Angers

rclens.fr

Après Toulouse et le PSG, le racing doit impérativement retrouver la victoire à domicile face à Angers, pas si loin en terme de points au classement (5 points d'écart).

Groupe

Blessés: Petric, Chavez, Satriano, Labeau Lascary.

De retour de suspension: Danso.

Mathew Ryan

W.S. : "Il m'a épaté au téléphone, car il savait absolument tout sur le club. J'ai trouvé quelqu'un de très motivé, cultivé, et intelligent. Ses qualités gardiens sont très dynamiques, il est très puissant. Il a une vraie personnalité dans les buts, avec beaucoup d'expérience, il a joué trois Coupes du Monde... On avait besoin d'un gardien en plus d'Hervé Koffi.



Hervé a fait le travail qu'on attendait de lui. Il va y avoir un choix à faire et je le ferait en âme et conscience. On va établir une hiérarchie, on a le temps de le faire. Mais ça ne doit pas être une fixation, on a deux bons gardiens, les meilleurs joueront sur le terrain.



Pour le contrat de 6 mois, il faudra demander à Pierre Dréossi. Si Mathew est bon, il prolongera aussi."

Angers

W.S. : "Ils sont très en forme. Avec cinq victoires d'affilées, ils prennent très peu de buts. Avec un style de jeu clair et propre. Ca va être un vrai match dimanche. On a envie de regagner. On sait à quoi s'attendre, on va devoir être bons, il n'y a pas de piège."