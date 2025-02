La conférence de presse d'Edward Still avant Le Havre

rclens.fr

Edward Still a remplacé son frère, absent pour raison familiale (Ed est cependant de toute évidence de sa famille également?) en conférence de presse d'avant-match ce jour. Lens recevra Le Havre demain soir, à Bollaert, avec une victoire impérative après trois défaites en championnat. L'aîné est cependant apparu plus ouvert et à l'aise que son frangin, en salle de conférence.

Le groupe

Absents de longue durée : Labeau Lascary, Satriano, Chavez. Bonne semaine ("positive", selon l'expression familiale) pour tous.

Absents : Petric; Agbonifo (gêne musculaire) : Retour en début de semaine prochaine.

Le Havre

Edward Still : "Une équipe sérieuse. Il ne faut pas se laisser avoir par leur classement. Ils ont joué à Lille un match qui montre le danger qu'ils peuvent apporter. Un adversaire avec des moments de pressing intéressants, et un bloc défensif solide depuis quelques semaines."

Marseille à venir, avec encore plus d'absents

E.S. : "Il y a une partie tactique, et les principes de jeu. Le plus important, c'est ça, avec une identité de jeu qui colle au club. Le plus décevant, c'est ça, avoir été moins présents dans l'intensité depuis trois matchs. Cette semaine a aussi été une question de revenir à nos bases, et demain, et de mettre cette intensité dès le début du match.

Concernant le système, Will a toujours été clair, être flexibles d'un système à un autre. A nous de continuer de travailler nos principes de jeu."

Le travail à recommencer après le mercato

E.S. : "On est clairement mieux aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. La semaine d'entrainement, après 3 défaites, a été très positive. D'un point de vue tactique ou physique. Les jeunes joueurs qui arrivent peuvent s'adapter le plus vite positive. On a permis une remise en question de tous, joueur, staff, du collectif."





Les nouveaux cadres du vestiaire

E.S. : "Il ne s'agit pas de juste prendre la parole. Il s'agit du jeu, avec ou sans ballon. Clairement, on a Neil El Aynaoui, ces dernières semaines, avec l'ampleur d=qu'il prends, Andy Diouf, même si on en a discuté, il a eu un match plus compliqué à Nantes, il prends plus d'importance cette saison dans le jeu, et dans le vestiaire aussi."

Matt Ryan

E.S. : "Avec le travail que l'on a fait sur la personne que c'est, on avait des certitudes dessus. Le profil de joueur aussi, on avait des certitudes. On avait juste des questions, sur ces six derniers mois, où il a moins joué en Italie. Mais avec son expérience, il pouvait donner son ressenti."