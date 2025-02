FC Nantes - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match FC Nantes - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 3 buts à 1.

Dès le début du match, les lensois n'étaient guère à la hauteur de l'intensité mise par les nantais, qui prenaient le jeu à leur compte. En difficulté face à certaines individualités, la défense dans son ensemble a semblé complétement désorganisée dès que le ballon arrivait aux abords de la surface. Dans ces conditions, les deux premiers buts nantais restent logiques au vu de la physionomie du match. M'bala Nzola, peu après son entrée en jeu, a indirectement scellé le match en se faisant expulser pour négligemment lancer le ballon sur l'arbitre. Entre temps, Neil El Aynaoui avait réduit le score sur pénalty, pour un maigre espoir. Avec trois défaites consécutives, la crise couve à Lens, et la victoire sera obligatoire lors de la venue du Havre, samedi prochain.

RYAN (4) : Malgré quelques arrêts et donc un match assez plein à ce niveau-là, il repart avec trois buts encaissés et surtout une défense qui a paru sans repères.



AGUILAR (4) : Il a joué quasiment tout le match en étant peu présent offensivement, tant il a aussi souffert face à Simon. Remplacé en fin de match par POUILLY.



SARR (2) : Fautif sur le pénalty nantais, ce match a stoppé sa progression intéressante dans ses performances des dernières semaines. Il est aussi aux abois face à Abline en fin de match sur le 3-1, et peine à revenir protéger son gardien.



GRADIT (5) : Avec le brassard, il a surnagé dans une équipe qui a brillé par son assise défensive brouillonne. Averti à la demi-heure de jeu pour un excès d'engagement.



MEDINA (4) : Repositionné à gauche, il n'a logiquement pas eu son impact habituel, et encore moins les automatismes pour essayer de combiner avec Zaroury. Pas des cadeaux, mais son coach a pû compter sur lui. Averti en fin de première mi-temps.



EL AYNAOUI (5) : Lui aussi fait partie de ceux qui ont réussi à garder une compétitivité minimale dans ce match à la prestation collective encore plus mauvaise que celle de ces deux dernières semaines. Il s'affirme même, en transformant le pénalty de l'espoir, à 2-1.



DIOUF (4) : En dehors d'un bon retour défensif, et d'une percée où il a eu trois fois la possibilité de lancer son partenaire à gauche, il n'a quasiment pas existé au milieu de terrain. Sorti à la mi-temps pour AGBONIFO.



THOMASSON (5) : Comme Diouf, il a difficilement existé au milieu de terrain. Averti à la 67ème.



KOYALIPOU (3) : Peu habile techniquement, on regrettera surtout son action de but où il tergiverse beaucoup trop pour espérer marquer. Sorti rapidement pour NZOLA (54ème), qui scelle presque le match en lançant négligemment le ballon vers (sur?) l'arbitre...



ZAROURY (4) : Un peu plus présent dans le match que lors de ses précédentes sorties, il n'a guère apporté de danger, hormis avec sa propension à provoquer les corners. Remplacé par FULGINI, qui reprends bien un ballon de 2-2 au deuxième poteau, bien stoppé par les nantais.



SAÏD (4) : Complétement absent du match pendant une bonne vingtaine de minutes, il y a du mieux en seconde période, avant son remplacement à 72ème pour SOTOCA.