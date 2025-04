Brest - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match Brest - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 3-1.

Sans trop de pression, Lens est allé chercher une bonne victoire à Brest, et repasse donc devant au classement.

Les brestois s'étaient présentés avec plus d'ambition et d'intentions, et ont logiquement ouvert le score après un mouvement qui a laissé Ryan seul face à Lees-Melou (13ème). Mais le racing a vite réagi avec un centre parfait de Zaroury pour Koyalipou (17ème), deux hommes sur une dynamique positive.

Le tournant du match intervenait en toute fin de première période, avec un pénalty accordé aux lensois, et l'expulsion de Ndiaye. Avec Sotoca sorti sur blessure, c'est Neil El Aynaoui qui transformait le pénalty (45ème+7).

En seconde période, Lens s'est contenté de gérer, malgré une bonne entame et la supériorité numérique. Si Brest aurait pû égaliser et punir cette passivité tactique, c'est finalement Saïd, entré en jeu au début du temps additionnel, qui scellait le match quelques secondes après avoir remplacé Koyalipou. Critiqué à juste titre ces dernières semaines, Saïd fête donc son 30ème anniversaire en retrouvant son statut de super-sub!





RYAN (7) : Il ne peut pas grand chose dans un face-à-face très difficile sur l'ouverture du score brestoise. Bien présent sur les quelques ballons chauds ensuite.



MEDINA (6) : Assez discret, il est tout de même allé assez souvent haut sur le terrain pour soutenir les actions offensives.



SARR (5) : Assez tranquille derrière, il est à créditer d'une bonne intervention en seconde période.



GRADIT (5.5) : Passé capitaine après la sortie de Sotoca, il a bien tenu la maison. Un peu de déchet à la relance.



AGUILAR (6) : Il a été lui aussi discret surtout par rapport à son rendement habituel. La sortie de Sotoca et les autres faits de match ont aussi changé la donne du côté des automatismes, mais il a eu très peu de déchet dans son jeu. Sorti en toute fin de rencontre, pour POUILLY.



EL AYNAOUI (7) : Une nouvelle fois l'un des patrons au milieu, même s'il est toujours moins en vue dans une disposition avec Diouf et Thomasson. Il a aussi pris quelques coups. Buteur sur pénalty, il confirme son statut de joueur décisif au milieu de terrain.



ZAROURY (6) : Certainement motivé par les rumeurs de transfert autour de lui, il s'est mis en lumière avec une bonne rencontre. Il délivre un centre parfait entre les deux défenseurs pour l'égalisation de Koyalipou. Il a pris des risques et a donc aussi perdu beaucoup de ballons.



DIOUF (5) : Il a toujours un impact assez intéressant dans son porté de ballon, sans avoir été particulièrement dangereux non plus ce dimanche. En fin de match, joue plutôt personnel mais bute face au gardien brestois.



THOMASSON (6) : Précieux avec sa technique pour gratter les ballons, et pour ses retours défensifs.



AGBONIFO (5) : Entré en jeu à la 36ème minute pour SOTOCA, sorti blessé, il a eu tendance à jouer prudemment et n'a pas perdu beaucoup de balles, s'appuyant sur ses partenaires. On attends encore de voir ses qualités supposées en élimination et en volume. Doit encore beaucoup travailler son placement et ses déplacements balle au pied.





KOYALIPOU (7) : Resté sur le terrain jusqu'au temps additionnel, il monte en puissance a été buteur sur une tête similaire à celle qu'il avait mise au Havre. Marque aussi un joli but, logiquement refusé pour une position flagrante de hors-jeu. Doit continuer sur cette lancée.