AS Monaco - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match AS Monaco - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent un match nul, 1 but partout.

Dans une semaine difficile avec l'élimination en barrages de la C4, les lensois sont allés chercher un bon point à Monaco, dans l'adversité et malgré un but refusé à Rémy Labeau Lascary avant la double peine et l'ouverture du score monégasque (1-0, 85ème). Frankowski a repris avec succès son rôle de tireur de pénalty (1-1, 90+2) après le manqué de Sotoca en Grèce. Dernière ombre au tableau de la semaine: La blessure de Zaroury, sorti avant la mi-temps. Ojediran enfin, a aussi effectué ses débuts en Sang et Or.

SAMBA (6) : Le capitaine a été impeccable, notamment en première période sur des frappes lointaines, jusqu'à cette ouverture du score monégasque.



MEDINA (6) : De retour sur la pelouse après avoir manqué les barrages de C4, il a été assez discret et a joué sans prise de risque. Une façon peut-être de digérer l'impact de cette absence.



KHUSANOV (7) : Lui aussi, comme Kevin Danso, aurait pû être perturbé par son transfert avorté, alors que s'ouvrait devant lui une saison importante. A Monaco, il n'en a rien été et il a fait face à l'armada offensive de la principauté, seulement battu sur un énième corner.



GRADIT (7) : Averti tôt dans la rencontre, il a réalisé un bon match avec quelque interventions cruciales.



AGUILAR (5) : Il a souffert défensivement et ses quelque centres du début de match n'ont rien donné. En-deçà de son rendement habituel, il a été remplacé par FRANKOWSKI, dont le sang-froid sur pénalty a manqué en milieu de semaine...



CHÁVEZ (6) : Il a effectué un bon match défensif en première période, mais a moins apporté sur phase offensive. Sacrifié pour tenter d'égaliser (avec succès) avec l'entrée de SATRIANO (86ème).



DIOUF (5) : Il a été moins présent que Thomasson au milieu de terrain, mais, plus frais, est resté sur le terrain jusqu'à la fin du match.



THOMASSON (6) : Intéressant dans son abattage, en faisant le vrai récupérateur-harceleur de l'entrejeu lensois, il est sorti à l'heure de jeu pour OJEDIRAN. Ce dernier n'a pas été lancé dans des conditions idéales, et a d'ailleurs eu des premières minutes compliquées. Mais il est aussi à l'origine du but de Labeau Lascary, malheureusement refusé logiquement pour une main.



ZAROURY () : (non noté). Titulaire, il a de nouveau montré un peu son talent balle au pied, avant de sortir en fin de première période sur blessure.



SOTOCA (3) : Aux avant-postes, il a manqué plusieurs fois l'occasion d'ouvrir le score, en tentant de trop loin ou des mouvements trop difficiles. Son jeu de tête a aussi été sous-utilisé en déviation.



SAÏD (4) : Hormis sur une action ou deux, il a été transparent et souvent un ton en-dessous dans le tempo du match. Remplacé à la pause par Rémy Labeau Lascary, avec raison.



PEREIRA DA COSTA (4) : Entré en jeu pour remplacer Zaroury, blessé, il a eu un impact neutre pour le temps passé sur le terrain. A déjà fait beaucoup mieux.



LABEAU LASCARY (6) : Rentré de manière un peu surprenante à la pause, son jeu dos au but et son impact physique ont été nettement plus intéressant que ce que Saïd avait montré. En manque de bagage technique suffisant pour la L1 néanmoins. Buteur mais logiquement refusé pour une main baladeuse, il emmagasine une expérience précieuse.