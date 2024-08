Voici le groupe de 21 joueurs sélectionnés par Will Still pour le match AS Monaco - RC Lens prévu dimanche.

Petric, Samba, Delplace;

Aguilar, Gradit, Khusanov, Medina, Sarr;

Chávez, Frankowski;

Diouf, Mendy, Ojediran, Pereira Da Costa, Thomasson;

Labeau Lascary, Nzola, Saïd, Satriano, Sotoca, Zaroury.