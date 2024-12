AJ Auxerre - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match AJ Auxerre - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent un match nul, deux buts partout.

Lens devra se contenter d'un match nul face à des auxerrois qui auront proposé une belle opposition. Rejoints par deux fois, ils ont encore manqué d'un peu de maitrise et de réussite dans les deux surfaces. Neil El Aynaoui signe un bon retour en forme. Rémy Labeau Lascary aura aussi éclairé la rencontre.





SAMBA (5) : Il a réalisé quelque parades décisives, mais repart avec deux encaissés, dont un coup-franc où il aurait dû faire mieux.



FRANKOWSKI (7) : Actif sur son flanc même s'il aurait dû jouer un peu plus bas, il permet à Lens de mener juste avant la pause en servant Nzola.



KHUSANOV (7) : Impérial, il a pourtant été très sollicité. Hormis quelques relances, il a réalisé un match de patron. Il peut remercier la VAR sur la simulation de Joly qui avait acquis un pénalty dans un premier temps.



DANSO (6) : Il a réalisé un match sérieux dans une charnière avec Khusanov. Il s'est aussi montré aux avant-postes, mais sans réussite.



MEDINA (5) : Toujours précieux et généreux dans l'effort, il est néanmoins moins à l'aise sur le couloir gauche.



EL AYNAOUI (6) : Il retrouve une place de titulaire, et a réalisé un bon match, en ouvrant le score notamment. Averti, il a laissé sa place à DIOUF.



THOMASSON (6) : Dans la lignée de sa saison, il a été au four et moulin au centre du jeu. Remplacé en toute fin de match par OJEDIRAN.



LABEAU LASCARY (7) : Il a réalisé un bon match sur l'aile droite, l'ouverture du score lensoise étant de beaucoup pour lui. Il a aussi provoqué beaucoup de fautes, et a terminé le match sur un dernier coup reçu. Remplacé alors par SOTOCA.



ZAROURY (4) : Contrairement à son homologue à droite, il n'a guère pesé, le jeu penchant peu de son côté. Remplacé par MACHADO, qui s'est vite mis en jambes.



FULGINI (4) : Il n'a pas brillé par sa connivence avec Nzola, et n'a pas non plus fait de différence sur coup de pieds arrêtés. Remplacé par PEREIRA DA COSTA, qui a tenté un retour en grâce mais manque son tir dans les arrêts de jeu.



NZOLA (6) : Après un début de match difficile, il a trouvé l'ouverture grâce à Frankowski. Doit encore faire des efforts pour être mieux trouvé par ses partenaires, il a néanmoins pesé sur la défense adverse jusqu'à la fin du match.