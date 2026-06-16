Ancien du RC Lens, Kevin Danso ne se fixe aucune limite avec l'Autriche au Mondial 2026

Kevin-Danso-2021
NC/watermark

À quelques heures de l'entrée en lice de l'Autriche à la Coupe du monde 2026, Kevin Danso a affiché ses ambitions. Interrogé par Flashscore, l'ancien défenseur du RC Lens a expliqué que sa sélection abordait la compétition avec confiance et sans complexe.

« Nous ne voulons pas nous fixer de limites », a notamment déclaré le joueur de 27 ans, devenu l'un des cadres du vestiaire autrichien. Un discours ambitieux qui rappelle l'état d'esprit affiché par le défenseur central lors de son passage chez les Sang et Or.

Passé par Lens entre 2021 et 2024, Kevin Danso estime traverser l'une des meilleures périodes de sa carrière et compte mettre son expérience au service du collectif. Le défenseur autrichien croit aux chances de son équipe de réaliser un beau parcours dans ce Mondial, porté par une génération ambitieuse et un groupe particulièrement soudé.

Pour l'ancien Lensois, l'objectif est clair : profiter de cette Coupe du monde pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football autrichien.

Lire l'interview complète de Kevin Danso sur Flashscore

Mardi 16 juin 2026 à 16h35 par Jacques Hannaud Anciens lensois
Partager
Partager

Programme de la préparation estivale 2026

Dates de la reprise, matchs amicaux et tournois connus à ce jour.
  • Semaine du 6-12 juillet :
    Reprise les 6 juillet (staff) et 9 juillet (joueurs)
  • Semaine du 13-18 juillet :
    Lens-Boulogne, le samedi 18 à huis-clos à la Gaillette (à confirmer)
  • Du 28 juillet au 1er août :
    Stage en Italie et Como Cup vs. Como, Villareal, Crystal Palace, Famalicao, Al-Ula.
    mar.28 ou mer.29 : match 1
    mer.30 : match 2
    ven.31 ou sam.1 : finale ou consolante (à confirmer)
  • Semaine du 3-9 août :
    Lens-Sunderland, le samedi 8 août à 16h00, à Bollaert-Delelis
  • Dimanche 16 août :
    Reprise de la compétition : Trophée des Champions, Lens-PSG
MadeInLens.com