Ancien du RC Lens, Kevin Danso ne se fixe aucune limite avec l'Autriche au Mondial 2026

À quelques heures de l'entrée en lice de l'Autriche à la Coupe du monde 2026, Kevin Danso a affiché ses ambitions. Interrogé par Flashscore, l'ancien défenseur du RC Lens a expliqué que sa sélection abordait la compétition avec confiance et sans complexe.

« Nous ne voulons pas nous fixer de limites », a notamment déclaré le joueur de 27 ans, devenu l'un des cadres du vestiaire autrichien. Un discours ambitieux qui rappelle l'état d'esprit affiché par le défenseur central lors de son passage chez les Sang et Or.

Passé par Lens entre 2021 et 2024, Kevin Danso estime traverser l'une des meilleures périodes de sa carrière et compte mettre son expérience au service du collectif. Le défenseur autrichien croit aux chances de son équipe de réaliser un beau parcours dans ce Mondial, porté par une génération ambitieuse et un groupe particulièrement soudé.

Pour l'ancien Lensois, l'objectif est clair : profiter de cette Coupe du monde pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football autrichien.

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