Bilan et mercato, ligne par ligne: Les milieux de terrain

La saison s'est terminée dimanche dernier pour le RC Lens, avec une nouvelle qualification européenne (ou presque) en barrages de Ligue Conférence. L'heure est désormais au bilan, avec les aspirations de chacun pour la saison à venir, et les objectifs dans un mercato qui promet d'être agité, bien que plus tardif que les années précédentes.



Aujourd'hui, les milieux de terrain relayeurs.

Parmis les différentes lignes du schéma de Franck Haise, le duo au milieu de terrain est certainement celui qui aura connu le plus de bouleversements avant et au cours de la saison.

Pas aisé de remplacer Seko Fofana, même si le recrutement pour 14M€ d'Andy DIOUF avait été salué l'été dernier comme un bout coup. Celui-ci aura débuté couvenablement sous les couleurs lensoises, avant de vite perdre sa place et d'avoir un maximum de difficultés à la retrouver. Ce fût le cas quelque semaines début 2024.

Moins exposé qu'Elye Wahi, il aura souffert des mêmes maux. Espérons que sa seconde année soit celle de l'explosion.

Que dire de la saison de SALIS Abdul Samed: Sans Fofana à ses côtés, le ghanéen ne fût que l'ombre de lui-même, et a réussi à être encore plus mauvais qu'il ne l'avait été jusque-là après son retour de la CAN. Sans signal positif, cette saison pourrait être un très mauvais tournant dans sa carrière...

Une bonne nouvelle néanmoins pour les amoureux du racing: Stijn SPIERINGS fait son retour! Blague à part, son prêt à Toulouse ne fait pas l'objet d'une option d'achat. Le voir revenir reste dans le domaine du possible.

Mauvaise intégration (on évoquait à l'époque les tergiversations de Salis), prestations pitoyables (à Monaco notamment), le néerlandais arrivé libre a été renvoyé au Téfécé dès début septembre.



A Toulouse, il n'a pas réussi à enchainer avec sa précédente saison très réussie. Il y est rapidement devenu un joueur de rotation, et l'histoire s'est terminée mi-mai avec son départ en vacances aux Pays-Bas, non sanctionné par le Téfécé. Un comportement peu professionnel qui ne devrait pas rester sans suite non plus du côté du RC Lens.

Un nouveau feuilleton devrait donc s'ouvrir. Espérons que celui-ci soit de sourte durée. Même s'il est arrivé libre, notons que le racing a dû payer les commissions, primes à la signature, salaires (de juillet et août 2023, puis la moitié jusqu'à ce mois de juin), pour un joueur jusqu'alors côté (l'AJAX était dessus). Un retour aux Pays-Bas pour un faible montant de transfert apparaitrait comme la meilleure solution.

Parlons des deux arrivées: Nampalys MENDY est venu, libre lui aussi, apporter son expérience après le départ de Spierings. Joueur de complément, il a donné satisfaction, et il n'y a pas de raison de penser qu'il en sera de même jusque la fin de son conrat, en juin 2025. A moins que le club ne choisisse de s'en délester dans une politique de transfert surexcitée.



Bien évidemment, il y a tout de même une éclaircie dans ce bilan: Neil EL AYNAOUI évidemment, à qui Franck Haise pourra offrir une bouteille tant son éclosion lui aura évité bien des maux de tête. Agé de 22 ans, sa saison le rend désormais plus mature qu'Andy Diouf (20 ans). Suspendu 5 matchs à son arrivée, il a connu ses premières minutes fin septembre, ce qui coïncidera avec le départ de la saison lensoise. Il deviendra titulaire deux mois plus tard, pour ne presque plus lâcher sa place.

Attention: La saison de la confirmation est souvent difficile. Mais à cette heure, il est le seul à pouvoir prétendre repartir l'été prochain avec un statut de titulaire.

Notons aussi le départ définitif de Lucasz POREBA. Le jeune polonais s'est aguerri, un peu, en seconde division en Allemagne. Son bilan reste en demi-teinte, avec moins d'une dizaine de titularisations, surtout en seconde partie de saison. Son club d'Hambourg a manqué de peu la place de barragiste pour l'accession en Bundesliga. Mais il a tout de même décidé de lever l'option d'achat.

Le club travaille bien sûr à renforcer ce secteur de jeu, dans lequel la concurrence devra être renouvelée, avec ou de préférence sans Spierings. Le jeune troyen Abdoulaye Kanté, au profil défensif, est ciblé. De quoi bloquer un jeune du cru, Fodé Sylla, soit dit en passant. Espérons d'abord que les prospets de l'an passé, El Aynaoui et Diouf, continuent d'évoluer, et à défaut, que Franck Haise trouve enfin le binôme idoine pour ses jeunes milieux.