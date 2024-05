Bilan et mercato, ligne par ligne: La charnière centrale

La saison s'est terminée dimanche dernier pour le RC Lens, avec une nouvelle qualification européenne (ou presque) en barrages de Ligue Conférence. L'heure est désormais au bilan, avec les aspirations de chacun pour la saison à venir, et les objectifs dans un mercato qui promet d'être agité, bien que plus tardif que les années précédentes.



Aujourd'hui, les défenseurs centraux.

Grande satisfaction de la saison passée, mais aussi du mercato estival 2023 (tout les joueurs sont restés au club), la défense centrale aura connu une saison bien différente. Sans démériter, les individualités n'ont pas été aussi constanstes sur leur saison, en plus de fortunes diverses sur le plan plus collectif, comme le mois d'août raté.

Facundo MEDINA par exemple, a connu un passage à vide, qui semble coïncider avec les négoiations puis la divulgation de sa prolongation de contrat en mars-avril. Kevin DANSO, à la même période, semble concerné par un transfert cet été.

Les deux ont aussi commis quelques erreurs individuelles cette année. Mais il est facile de faire contraster celles-ci avec leur précédent exercice exceptionnel.

Jonathan GRADIT, d'ailleurs, à 31 ans, y avait certainement fait la meilleure saison de sa carrière. Il a connu suspensions et blessures, surtout en secodne partie de saison.

Ce trio a été complété par le jeune espoir ouzbék Abdukodir "Kodir" KHUSANOV, une des bonnes promesses du club à l'heure actuelle. Sa chance devrait venir lors du prochain exercice, que ce soit en concurrençant Gradit, ou en convoitant la position d'un Danso sur le départ.

Le club travaille néanmoins beaucoup sur ce secteur, pour revigorer la charnière. La concurrence pourrait se faire via la venue depuis la MLS du colombien Carlos TERAN, âgé de 23 ans. Une filière très utilisée par le club, vu les connexions du président avec le pays, mais jamais ouronnée de succès (Valencia, Farinez).

Comme quasiment chaque année, un jeune prospect devrait aussi rejoindre le club. Cela sera sans doute Sidi BANE, un joueur sénégalais de 20 ans, évoluant au BATE Borisov (Bulgarie). Le transfert semble déjà acté.

Mais évidemment, l'annonce mi-mai effectuée par Raphaël VARANE lui-même laisse tout supporter lensois rempli d'espoir: Libre, le champion du monde serait le renfort parfait pour prendre la relève de Kevin Danso, mais aussi de Seko Fofana en terme de leadership.

Reste que comme d'habitude, l'intérêt financier primera t'il, ou les différents partis seront-ils en mesure de trouver un terrain d'entente? Joseph Oughourlian, accaparé par le dossier de l'arrivée d'un nouvel actionnaire minoritaire, la réorganisation de l'organigramme, mais aussi par celui du modèle à venir pour les socios, devra prendre le sujet Varane personellement et à bras le corps s'il devrait y avoir la moindre chance de le voir revenir cet été.

Le cas échéant, le train ne repassera probablement pas...

Cette concurrence, Massadio HAIDARA ne devrait plus la connaitre. Retenu par Franck Haise cet hiver, il aura rendu des services tout au long de la saison, notamment fin 2023.

Mais depuis son transfert avorté à Nantes, il n'aura plus vraiment eu l'occasion de se montrer, hormis lors d'une titularisation coûteuse (défaite 2-1) face à l'OM fin avril. Lens ne peut que rêver que le clan Kita ne revienne à la charge pour son soldat.