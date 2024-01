Wuilker Farinez libéré de son contrat

Le club a officialisé ce jour la rupture du contrat à l'amiable de Wuilker Farinez.

Le racing avait besoin de libérer une place d'extra-communautaire après l'arrivée de Jhoanner Chavez. Farinez, arrivé en 2020 pour succéder à Jean-Louis Leca, revient péniblement d'une grave blessure au genou, contractée en sélection il y a un an et demi.

Bien qu'un retour en Amérique du Sud semblait possible pour lui, le club indique qu'il restera à Lens pour y terminer sa reprise athlétique avec le groupe pro jusqu'à l'été.

Jean-Louis Leca ayant prolongé dernièrement son contrat jusqu'en juin 2025, la hiérarchie ne devrait pas changer à moyen terme, avec Yannick Pandor en numéro 3 derrière Samba et Leca.