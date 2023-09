Stijn Spierings retourne à Toulouse

Arrivé libre et première recrue de la saison, Stijn Spierings quitte déjà Lens. Un montage a été effectué avec le Téfécé pour qu'ils puisse retourner dans son ancien club, en tant que joker, et sous forme de prêt.

Le hollandais n'aura pas du tout convaincu à Lens, malgré trois bonnes saisons toulousaines. Une difficulté d'adaptation dans le vestiaire lensois est évoquée ici et là, tant cet échec est surprenant. Il rappelle néanmoins celui de Patrick Berg, le norvégien qui évoluait lui aussi dans un registre différent des autres milieux de terrain récupérateurs de l'époque.

Joueur clef du Téfécé, il ne pouvait pourtant pas espérer retrouver ce statut immédiatement au racing. Son registre apportait de la complémentarité dans l'effectif de Franck Haise, mais avec une promesse de temps de jeu semblable à celui de Jean Onana la saison passée. De quoi décevoir le joueur? Pas inscrit sur la liste lensoise pour la Ligue des Champions, il rate aussi celle de l'Europa League du côté de la ville rose.

Du côté du racing, son suppléant a déjà été trouvé: Nampalys Mendy, est lui bien enregistré et sera disponible pour les matchs face à Metz samedi, et à Séville, déjà, dans six jours.