Barré à son arrivée par Seko Fofana, et désormais par les autres recrues dont Andy Diouf, Lucasz Poreba part en prêt en Allemagne, à Hambourg, en Bundesliga 2.

Son prêt est assorti d'une option d'achat, ce qui pourrait signifier que l'on ne reverra plus l'espoir polonais sous le maillot sang et or. Cela confirme en tout cas que sa progression n'a pas donné satisfaction au staff de Franck Haise depuis un an.