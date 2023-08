Elye Wahi tout proche de Lens?

Après plusieurs revirements de situations, et de déconvenues, sur le dossier du "9", le RC Lens s'apprête peut-être à effectuer un des coups d'éclat du mercato en Ligue 1.

Courtisé par West Ham et Francfort, entre autres, Elye Wahi se dirige vers Lens pour un montant rumoré de 27M€ + 3M€ en bonus, et un contrat de 5 ans. Le Montpellier HSC en souhaitait ces dernières heures 35M€, mais les difficultés des courtisans à vendre pour récolter les fonds nécessaires ou libérer la place dans leur effectif a permis au racing de se positionner rapidement dans la course, malgré une proposition inférieure.

Si Lens cassait sa tirelire pour Wahi, il s'offrirait un attaquant complet doublé d'un grand espoir du football français. La perspective de jouer la Ligue des Champions, dans un club qui a récemment envoyé Jonathan Clauss et Brice Samba en Equipe de France, a certainement pesé dans la balance pour le choix du joueur. Wahi n'est pas convoqué avec le groupe montpelliérain ce week-end. Les sources montpelliéraines de FootMercato annoncent même une visite médicale dès ce matin pour le joueur.

Une confirmation côté lensoise est encore attendue. Le dénouement devrait intervenir rapidement. Avec peut-être une présentation sur la pelouse de Bollaert dimanche soir?