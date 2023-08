Kevin Danso prolonge jusqu'en 2027

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Kevin Danso prolonge son contrat d'un an, jusqu'en juin 2027.

Le taulier de la défense lensoise restera donc selon toute vraisemblance sous les couleurs sang et or cette saison, malgré l'intêret du Napoli. Avec cette prolongation, Danso bénéfieciera d'une revalorisation salariale, et probablement de garanties quant à un bon de sortie pour l'avenir.

Dernière mission pour Grégory Thil, avant la fin du mois: Trouver un buteur convenant au projet de jeu de Franck Haise. Et cela ne sera pas Levi Garcia, qui a lui aussi prolongé, en faveur de son club actuel du Panathinaikos.