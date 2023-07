Officiel: Seko Fofana quitte le RC Lens

Attendu depuis près de trois semaines, Seko Fofana a acté son départ du RC Lens en publiant une vidéo très préparée sur son compte instagram.

Retardé à cause d'un litige entre le club saoudien d'Al Nassr, Leicester et la FIFA, le transfert de Seko Fofana au club de Cristiano Ronaldo rapportera près de 19M€ au racing. Un montant qui peut être jugé faible, mais expliqué par la présence d'une clause libératoire dans son contrat lors de sa dernière prolongation, en septembre dernier.

De son côté, le désormais ex-capitaine sang et or va démultiplier son salaire, désormais estimé à près de 15M$ par saison. Après avoir qualifié le RC Lens en Ligue des Champions, il part le sentiment du devoir accompli, et pourra, peut-être, participer au développement de la ligue saoudienne. Une maigre consolation en terme de challenge sportif par rapport à celui qui attends ses ex-partenaires.