Officiel: Loïs Openda quitte Lens pour Leipzig et un montant record

La négociation aura été longue et parfaitement mené côté lensois: Loïs Openda, après un an passé en Artois et 21 buts, quitte le racing pour la RB Leipzig.

Son transfert fait également l'objet d'un montant record, qui pèse pour plus de la moitié du budget moyen estimé du club ces dernières saisons: 43M€ garantis, et jusqu'à 6M€ de bonus divers, pour moitié jugés "facilement atteignables".

A cela, s'ajoutent un match amical à venir (certainement début août 2024) et un petit pourcentage sur une éventuelle future vente.

Le racing va maintenant devoir rapidement enclencher pour lui trouver un remplaçant capable de briller en Ligue des Champions.