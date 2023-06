Oscar Cortes vers Lens

Oscar Cortes, jeune ailier droit de 19 ans, devrait rejoindre le RC Lens dans les prochains jours, selon L'Equipe.

Plutôt ailier de formation, il est aussi décrit comme un milieu offensif, et devrait donc se positionner sur le front offensif, plus que de le voir redescendre en piston droit. Il s'agit d'un nouveau transfuge des Millonarios (Colombie), l'autre club de Joseph Oughourlian. Après Jader Valencia et Wuilker Farinez, il faudra espérer enfin une réussite en ce qui concerne les transferts entre les deux clubs. Un montant de 4.5M€ est tout de même évoqué, pour une partie des droits du joueur (environ 75%, toujours selon L'Equipe).