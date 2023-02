Angelo Fulgini vers Lens

Angelo Fulgini est transféré à Lens, dans les dernières heures du mercato hivernal. Le joueur arrive en prêt avec option d'achat obligatoire. L'officialisation devrait arriver rapidement dans la journée.

Fulgini, franco-ivoirien âgé de 26 ans, est originaire de la région, où il a évolué à Douai avant d'être repéré par Valenciennes. Après avoir fait les beaux jours d'Angers entre 2017 et 2022, il est transféré à Mayence, en Bundesliga. Après 6 mois, il n'a donc pas réussi à s'imposer en Allemagne. Lens était concurrencé par Nice et Troyes sur le dossier. Milieu relayeur capable de marquer et de faire marquer, il arrive en tant qu'opportunité du mercato, tout en devant remplacer dès l'été prochain Alexis Claude-Maurice, dont le prêt s'arrêtera alors. La concurrence s'annonce rude au milieu de terrain.

Transféré pour 6M€ entre Angers et Mayence l'été dernier, un montant équivalent ou légérement supérieur est estimé cette fois-ci pour son retour dans les Hauts-de-France.