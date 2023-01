Adrien Thomasson Ã  la croisÃ©e entre Lens et Strabsourg

Adrien Thomasson devrait connaitre son dernier jour en tant que strasbourgeois, ce mercredi, alors que par le hasard du calendrier Lens et Strasbourg se rencontrent ce soir.

La Voix du Nord et L'Equipe indiquent que le milieu offensif est attendu pour sa visite médicale aujourd'hui ou demain, à Lens. Tout ses anciens et futurs coéquipiers, dans le même temps, seront à Strasbourg pour préparer la rencontre du soir (21h00, Canal+ Sports). Un montant tournant autour des 5M€ est évoqué pour le transfert de cet élément offensif qui viendra renforcer une ligne où demeure David Pereira Da Costa, mais où Alexis-Claude Maurice est appelé à rentrer à Nice en fin de saison. Le RC Lens se renforcera également avec un tireur de pénalty, une spécialité laissée quelque peu vacante depuis le départ de Gaël Kakuta, même si les statistiques de Florian Sotoca y ont été longtemps flatteuses.



Face à Lens, Strasbourg sera coaché par Mathieu Le Scornet, l'ancien adjoint de Julian Stéphan, mis à pied cette semaine. Le Scornet a sélectionné un groupe de 21 joueurs, dont Thomasson. Strasbourg va lutter pour son maintien cette saison, et pointe actuellement à la 19ème place de Ligue 1.