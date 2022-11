Officiel: Le Cardinal signe Ã  Lens

Le RC Lens a engagé le défenseur en provenance du Paris FC (Ligue 2), Julien Le Cardinal.

Agé de 25 ans, il s'agit d'un défenseur polyvalent pouvant évoluer en défense centrale (son poste de formation), ou en tant que latéral offensif sur le côté droit. Il rejoint le club en tant que joker médical suite à la blessure de Jimmy Cabot.



Le montant du transfert est estimé à 3M€ (2.3M€ + bonus). Il avait rejoint le Paris FC cet été, dans le cadre d'un échange, pour environ 400 000€. Il s'agit ainsi d'une plu-value express, et du second plus gros transfert pour le club francilien. A Lens, il s'engage jusqu'en juin 2025.