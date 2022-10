Kakuta vers un retour Ã  Amiens

Gaël Kakuta devrait retourner à Amiens, un peu plus de deux ans après avoir été transféré du club picard à Lens, à l'époque pour environ 5M€.

En fin de contrat en juin prochain, et après un transfert avorté à Nantes fin août, il pourra rebondir en Ligue 2, dans un club qu'il connait déjà. A Lens, et malgré un retour d'abord réussi, Kakuta a vu son statut changer, avec l'éclosion de David Pereira Da Costa, puis le recrutement sous forme de prêt d'Alexis Claude-Maurice.

L'Amiens SC est en mesure de le recruter dès maintenant en utilisant son joker, et probablement sans contrepartie.