DerniÃ¨re journÃ©e de mercato, en deux actes?

La dernière journée de mercato devrait finalement être bien plus respirable pour les supporters du RC Lens: Avec Seko Fofana sécurisé jusqu'en 2025, ce jeudi devrait voir la période des transferts se clôturer avec deux mouvements supplémentaires.

Ignatius Ganago d'abord, qui va s'engager avec Nantes, pour un montant estimé à 4,4M€ plus des bonus. Une opération légérement déficitaire puisque le camerounais était arrivé pour 6M€ de Nice, il y a deux ans. En attendant le retour de Buksa ce mois-ci, le racing se trouve légérement dépourvu dans le secteur offensif, en raison de la blessure hier de Wesley Saïd.

Junior Onana devrait lui bien s'engager à Lens, pour environ 5M€, plus 1,5 million de bonus éventuels, et un pourcentage à la revente. Bordeaux a bien négocié pour son joueur récupéré au LOSC il y a un an, et qui a failli partir en Italie. Il a aussi été courtisé à la dernière minute par Almeria, hier. Le milieu défensif viendra remplacer Patrick Berg, reparti en Norvège.



Il mettra aussi un point final à un mercato qui a encore pris de l'ampleur cet été, malgré les deux périodes qu'il a connu: Une en tout début de préparation, avec des noms ciblés de longue date, et une dernière quinzaine d'août où la direction sportive a dû s'adapter aux départs.