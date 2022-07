Ganago pistÃ© par Montpellier

Selon L'Equipe, Ignatius Ganago ferait partie de la short-list montpelliéraine pour remplacer Mavididi, si ce dernier devait partir.

Acheté 6M d'euros à Nice il y a deux ans, Ganago ne serait pas retenu en cas d'offre similaire. Montpellier pourrait négocier pour le moment à partir de 4M€, plus des bonus. Après un premier trimestre de feu à son arrivée, Ganago s'était blessé à l'automne 2020, et n'a plus jamais vraiment retrouvé ses sensations. Cet été, il a encore perdu des places dans la hiérarchie des attaquants, un secteur bouché pour le moment par Buksa, Openda, Sotoca et Saïd.

Après Jean et bientôt Banza, le racing continue son opération dégraissage devant. En attendant de trouver également un point de chute à Gaëtan Robail.