Officiel: Poreba quatriÃ¨me recrue du RC Lens

Longtemps attendu (il aurait pû signer dès le mois de janvier), Lukasz Poreba est la quatrième recrue estivale du RC Lens.

Après Cabot, Abdul Samed, et Buksa, c'est le jeune milieu récupérateur Poreba qui rejoint le racing. International espoir (et capitaine) polonais, il renforce lui aussi ce contingent aux côtés de Frankowski et Buksa. Il arrive libre de son club formateur de Lubin, il est d'abord destiné à un rôle de remplaçant selon Franck Haise. Il aura cependant le temps de s'affirmer : A 22 ans, son rôle sur le terrain fait penser à celui de Seko Fofana, avec beaucoup de volume, une capacité à casser les lignes sans négliger la récupération de balles.



Il s'engage jusqu'en juin 2027, pour 5 saisons. Le RC Lens a attendu, comme à son habitude désormais, la fin de tout engagement contractuel avec son ancien club avant d'officialiser sa nouvelle recrue.