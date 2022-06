C'est la première recrue de l'été, dont on avait eu vent dès le mois de mai. Jimmy Cabot rejoint officiellement le RC Lens, en provenance du SCO Angers.

Ailier de poche (1.64m), il a ces deux dernières années fait évoluer son registre, et se positionne désormais plus en tant que piston droit. Il s'agit certainement du successeur de Jonathan Clauss à ce poste, lui qui est courtisé par Chelsea et qui arrivera à l'issue de son contrat avec le racing en 2023.

A 28 ans, Cabot est un joueur de club qui a toujours évolué en France. Formé à Troyes, il est passé par Lorient, avant de rejoindre Angers en 2020. La saison passée, il a délivré 6 passes décisives, mais a également terminé le championnat blessé. Le montant du transfert est estimé entre 1.5 et 2M€. Son contrat courera jusqu'en juin 2026.