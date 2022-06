Ca s'active autour de Seko Fofana

C'est l'une des grosses valeurs marchandes du racing, et celui dont on redoute tous le départ, presque inéluctable. Les bruits de couloir commencent à se faire plus précis autour de Seko Fofana. Et pour le moment, il ne faut pas aller chercher bien loin : C'est en Ligue 1 que se situent les deux plus gros intérêts pour le milieu box-to-box.

L'OM, un rêve plus qu'un intérêt

Le RC Lens a rendu un fier service aux olympiens lors de la dernière journée du championnat, en arrachant le nul face à l'AS Monaco (2-2). L'OM, ainsi qualifié en Ligue des Champions, semble rêver de Seko Fofana, mais aussi de Jonathan Clauss. Ces "intérêts" ne sont pas nouveaux, mais relèvent plus du fantasme des supporters marseillais, qui avaient déjà les deux joueurs dans leur viseur l'été dernier. La situation a néanmoins changé et peut donner des idées à Pablo Longoria. La C1, le maillot bleu de Clauss, ou encore le désir de Fofana d'évoluer près de sa famille, donc toujours en France, rendent encore réalisable un vrai bon coup pour le dirigeant marseillais qui pourrait tenter de récupérer l'un des deux joueurs.

Le Paris Saint-Germain, un intérêt qui se précise pour Fofana

Le projet sportif change au Paris Saint-Germain, et ses dirigeants l'ont crié à qui veux bien l'entendre ces dernières semaines, surtout à Kyllian M'bappé. Si cela devait effectivement se traduire sur le marché des transferts, les rumeurs entourant Seko Fofana pourraient rapidement se concrétiser, alors que le club recrute rarement sur le marché local, ou ne faisant des choix raisonnés plus par le sportif que par les retombées marketing.



On parle du côté du Parisien de 20M€ d'indemnité de transfert, un chiffre qui semble pour le moment très léger, à moins qu'il ne soit assorti d'un gros bonus en cas de victoire parisienne en Ligue des Champions.

Fofana, qui cherche à jouer la C1, et qui est natif de Paris, y trouverait sans aucun doute son compte. Leader technique d'un racing invaincu face au PSG cette saison, le voir sous le maillot parisien fait sens, d'autant que les deux clubs semblent en bons termes, comme l'a prouvée l'expérience de deux ans en sang et or d'Arnaud Kalimuendo. Il ne reste plus qu'à considérablement relever le chiffre.

Pendant ce temps-là, Seko Fofana semble déjà d'attaque pour la nouvelle saison, comme l'a prouvé une de ses publications sur son compte instagram. Et a probablement reçu une substancielle offre de prolongation des dirigeants du racing, au cas où...