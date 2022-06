Mercato : Le point sur l'effectif au milieu et en attaque

Après deux saisons et deux septième places en Ligue 1, le RC Lens arrive à une période charnière: Fins de contrats, passage à 18 clubs en L1 avec quatre descentes en mai 2023, et des joueurs cadres très convoités... Il ne faudra pas se manquer lors du mercato estival pour conserver la dynamique et réellement péréniser le club dans l'élite. Tour d'horizon, ligne par ligne.

Milieu de terrain

Avec Seko Fofana, Cheick Doucouré, Gaël Kakuta, et l'éclosion de David Pereira Da Costa, le milieu de terrain a été la grande force du RC Lens ces deux dernières saisons.

Mais c'est aussi là que se situent les plus grandes interrogations. Très courtisés, Fofana et Doucouré seront difficiles à retenir, même si aucun des deux n'a exprimé le souhait de partir coûte que coûte.

Gaël Kakuta, à un an de la fin de son contrat, pourrait penser à signer plus longuement ailleurs. Mais il devrait continuer à concurrencer David Pereira Da Costa, qui entre lui dans une saison de confirmation.



Yannick Cahuzac lui, a d'ors-et-déjà pris sa retraite sportive. Un poste d'adjoint lui a d'ailleurs été proposé.

Mais le RC Lens a déjà une longueur d'avance : Patrick Berg a été recruté en janvier dernier. Peu utilisé, il aura tout de même eu le temps de s'adapter. Dans un registre différent de Doucouré, le norvégien évolue plutôt dans un rôle défensif.



Le jeune polonais Lukasz Poreba semble bien être en pôle position pour être une des premières recrues officielles au milieu de terrain. Agé de 22 ans, il aurait pû s'engager dès cet hiver.

Il doit arriver libre cet été. Il semble avoir plus le profil de relayeur à fort volume de jeu qui se positionnerait donc plutôt sur le poste de Seko Fofana dans l'organisation tactique de Franck Haise.

Autre nom sorti jusqu'ici, mais qui en reste plus au statut de rumeur : Celui de l'international guinéen de Moreirense (Portugal), Ibrahima Camara. Très athlétique, son profil est lui le jumeau de Cheick Doucouré.



Un autre jeune polonais est aussi en passe de signer à Lens, et de rejoindre ce contingent : Bartosz Talar, qui est laissé libre à l'issue de sa formation à l'Olympique Lyonnais. Son statut tenderait plus à laisser croire qu'il vient renforcer l'équipe réserve dans un premier temps.



La direction sportive du racing devra également composer avec les retours de prêt de Tom Ducrocq, Jonathan Varane, et Adam Oudjani.

Le premier revient blessé de Bastia, où il a passé 2 années accomplies en National puis en Ligue 2, jusqu'à cette blessure à la hanche. Le second n'a été qu'une solution de remplacement à Rodez (Ligue 2).

Adam Oudjani lui, a connu une saison en demi-teinte à Saint-Brieuc en National.

Enfin, le groupe de National 2 (désormais de National 3), en difficulté toute la saison, offrira peu de possibilités, avec le seul Mamadou Camara qui pourrait être éventuellement présent au stage estival. Lensois pure couche, Ryan Merlen n'est pas conservé.

Attaque

C'est l'autre grand chantier de l'été: Le front de l'attaque devra probablement être repensé. Le racing compte beaucoup de joueurs pour seulement deux postes. Il faudra cependant réaliser des départs avant de pouvoir renforcer l'équipe.

Florian Sotoca, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024, restera l'un des hommes de base du coach. Il est à l'heure actuelle la seule certitude que l'on peut avoir quant au profil de l'attaque lensoise la saison prochaine.



Arnaud Kalimuendo, l'autre titulaire indiscutable, ne devrait même pas rester au Paris Saint-Germain. Prêté à Lens depuis deux ans, il faudra débourser près de 13M€ pour convaincre le PSG de le laisser partir.

Une somme à laquelle il faudra assortir un salaire alléchant pour le jeune attaquant. Lens ne cherchera pas à s'aligner sur les autres écuries intéressées, notamment en Angleterre. Le joueur a laissé entendre dans un message de fin de saison, que son avenir n'était plus à Lens.



Et son remplaçant est déjà connu: L'attaquant international en provenance de la MLS, Adam Buksa (photo), va faire le même chemin que son compatriote Frankowski. Les médias turcs, où il était pisté, ont déjà plus que laissé fuiter ce transfert, photo à l'appui. Il joue actuellement avec sa sélection en Ligue des Nations, aux côtés de Robert Lewandowski.

Ignatius Ganago avait débuté sa carrière lensoise de fort belle manière. Mais depuis ce premier trimestre de compétition en 2020, force est de constater qu'il n'a rien d'un titulaire en puissance.

Arrivé pour un montant de 6M€, il parait difficile de penser qu'un départ prématuré satisfaisant le club soit dans les tuyaux pour ce joueur de 23 ans.

Wesley Saïd est arrivé lui libre. Il entamera très certainement sa seconde saison au club avec un statut similaire à celui de cette année. Comme Ganago, il pourrait cependant ne pas être retenu en cas d'offre intéressante.



Corentin Jean est lui dans une situation encore plus précaire en terme de temps de jeu. Héros à Paris à la fin avril, il ne démérite pas dans son investissement au club depuis son arrivée en janvier 2020.

Il entamera sa dernière année de contrat à Lens, mais devrait étudier toute proposition extérieure pour retrouver du temps de jeu.



Ibrahima Baldé enfin, s'est fait une petite place dans le groupe pro cette saison. Comme les autres jeunes dans son cas, un prêt pourrait lui permettre de revenir plus fort pour concurrencer les autres joueurs à son poste.

Dans le sens inverse, Simon Banza pourrait revenir de son prêt fructueux au Portugal (une douzaine de buts avec Famalicão). Si Famalicão disposait d'une option d'achat, elle ne sera pas levée. Le joueur, qui en sus est en fin de contrat en 2023, n'a jamais caché son envie de se débarrasser de l'étiquette de remplaçant, fusse t'elle plutôt une de super-sub. Sa côte ayant explosé au Portugal, Braga se montre intéressé. Une offre est entrain d'être négociée juste en-dessous de 5M€.

Du côté du club, force tout de même est de contaster que le retour Simon Banza aurait ajouté de la qualité à l'effectif et renforcerai la concurrence devant.



Finalement, avec le remplacement de Kalimuendo par Buksa, il restera d'abord à gérer ce cas Banza. Au-delà, il faudra dégraisser avant de recruter.