Mercato : Le point sur l'effectif en dÃ©fense

Après deux saisons et deux septièmes places en Ligue 1, le RC Lens arrive à une période charnière: Fins de contrats, passage à 18 clubs en L1 avec quatre descentes en mai 2023, et des joueurs cadres très convoités... Il ne faudra pas se manquer lors du mercato estival pour conserver la dynamique et réellement péréniser le club dans l'élite.Tour d'horizon, ligne par ligne. Aujourd'hui, le front défensif.

Les gardiens

Comme planifié depuis la levée de son option d'achat l'été dernier, Wuilker Farinez devrait être le titulaire dans les buts la saison prochaine. D'autant que le vénézuélien a enfin pû montrer ses qualités en Ligue 1 depuis quelques semaines.

La situation de Jean-Louis Leca en devient plus floue. Il devrait cependant continuer l'aventure avec le RC Lens dans un rôle de remplaçant.

Le jeune Yannick Pandor, nouvel international comorien, devrait chercher plus de temps de jeu ailleurs, même s'il entre toujours dans les plans du club. La relégation du groupe PRO2 en National 3 vient en effet aussi s'ajouter à sa situation. Le cas échéant, le RC Lens devra se trouver un nouveau numéro 3 capable de bien s'intégrer dans un groupe de Ligue 1.

Les défenseurs et pistons

Parmis toutes les lignes, celle de la défense devrait être la plus stable cet été.

La charnière centrale en particulier, a bien fonctionné et demande à confirmer avec Facundo Medina, Kevin Danso, Jonathan Gradit et Christopher Wooh qui se sont partagé le temps jeu. Bien sûr, en cas de départ il faudra nécessairement recruter, mais aucun des joueurs cités n'est en fin de contrat l'année prochaine, un frein généralement aux vélléités de transfert.



Massadio Haïdara en revanche, entame sa dernière année de contrat. Latéral de formation, il a aussi dépanné avec succès dans l'axe-gauche. A 29 ans et après quatre saisons à Lens, il ne devrait pas être retenu en cas d'offre. Mais sa polyvalence, et le fait qu'il soit arrivé libre à l'été 2018, sont autant moins d'obstacles à son maintien dans le groupe jusqu'au terme de son engagement.



A noter que le RC Lens a aussi retrouvé Steven Fortes, revenu prématurément de son prêt en Belgique. Lui aussi verra la fin de son contrat en juin 2023.

Comdamné à un rôle de figurant, l'ancien capitaine devrait une nouvelle fois chercher un autre point de chute.

Adrien Louveau cherchera lui à péréniser sa place dans le groupe pro, à moins qu'un prêt puisse lui permettre d'emmagasiner du temps de jeu. Maël Haise enfin, a annoncé quitter le club. Une expérience hors-continent (en MLS?) semble s'offrir à lui.



Dans tout les cas, Franck Haise devra pouvoir se reposer sur 5 ou 6 noms en défense centrale.

A gauche, les performances de Prezmyslaw Frankowski ont permis de palier à l'absence de Deiver Machado, longuement blessé. Les deux hommes devraient à nouveau occupper ce flanc la saison prochaine.

En plus de la situation d'Haïdara, le racing retrouvera Ismaël Boura, auteur d'une saison pleine au Havre (L2).

Un joueur sur le retour (Machado), des joueurs repositionnés (Frankowski, Haïdara), d'autres en fin de contrat (comme Haïdara, Boura est sous contrat jusqu'en 2023), la quantité offre une certaine sécurité au poste.



Mais l'analyse de la direction sportive pourrait tendre à un recrutement si un profil permet de lever les doutes sur la forme de Machado, la maturité du niveau de Boura, les capacités en phase offensive de Haïdara,

et de décomplexer mécaniquement la concurrence à droite en ce qui concerne Frankowski...



Car le départ de Jonathan Clauss ne fait plus vraiment de doute depuis la révélation de la signature de Jimmy Cabot. Le club, comme ces dernières saisons, attends la date officielle du 10 juin pour effectuer son annonce. L'angevin arrive avec un statut de titulaire au SCO et devrait remplacer Clauss dans la hiérarchie.

A moins que ce dernier ne prenne aucun risque, alors qu'il joue ces jours-ci sa place dans le groupe qui ira au Qatar en fin d'année. L'Atletico suit son dossier, mais l'offre annoncée est encore loin du compte (entre 6 et 7M€ proposés alors que Lens en espère plus de dix).



Enfin, des joueurs aux situations diverses devraient laisser des options de dernier recours au coach. Brayann Pereira et Corentin Jean, qui ont déjà (un peu) joué au poste cette saison, pourraient aussi être libérés.

Et le retour de prêt de Charles Boli sera aussi un casse-tête pour Florent Ghisolfi. Apprécié au club, et il avait néanmoins rebuté à jouer plus bas que son poste de formation.