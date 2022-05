Un attaquant polonais en approche

Le RC Lens devrait boucler l'arrivée d'un nouvel attaquant polonais en provenance de la MLS, Adam Buksa.

Depuis deux ans à New England, Buksa a inscrit 28 buts en 61 matchs. Très athlétique (1.93m), le joueur de 25 ans arrive en fin de contrat en décembre. Il compte également 7 sélections en équipe nationale. Comme Frankowski, le racing va piocher un nouvel international polonais en MLS. Il pourrait en tout cas s'agir du remplaçant d'Arnaud Kalimuendo, dont l'avenir semble s'écarter à la fois du RC Lens et du PSG.



Evalué à pas moins de 9 M€, le montant du transfert n'est pas encore connu. Mais on peut déjà remarquer que le RC Lens est passé à la vitesse supérieure dans son recrutement, de tels montants semblant encore totalement hors de question il y a deux ans.