Jimmy Cabot va signer Ã  Lens

Ce sera probablement le premier transfert du prochain mercato côté lensois: Jimmy Cabot va s'engager avec le RC Lens.

Milieu de terrain et ailier de poche reconverti, il présente tout le profil recherché pour le poste de piston droit. Le SCO Angers, où il avait signé en 2020, et le RC Lens sont tombés d'accord sur ce transfert depuis plusieurs jours, indique l'Equipe.

Ce recrutement laisse peu de doute sur l'avenir de Jonathan Clauss, qui sera en fin de contrat en 2023 et qui devrait s'engager dans un nouveau club. Très sollicité, le joueur et le racing devraient y trouver chacun un interêt financier, et probablement sportif pour Clauss, en fonction de sa destination.