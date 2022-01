Le RC Lens sur un nouvel espoir polonais

"Un mercato d'opportunités", c'est ce qu'avait déclaré Franck Haise hier lors de la conférence d'avant-match. Aujourd'hui, on apprend la venue probable d'un nouveau joueur polonais, en la personne de Lukasz Poreba.

Poreba est un athlétique milieu de terrain (1.80m) de 21 ans, une des révélations de la D1 polonaise avec le Zaglebie Lubin. Il a le profil d'un relayeur très vif et travailleur, et semble être une solution d'avenir pour prendre le relai d'un Seko Fofana qui sera vraisemblablement très courtisé cet été.

Le montant estimé du transfert serait d'un peu plus de 300 000€. Une aubaine puisque le joueur arrive en fin de contrat au mois de juin. D'autres clubs, en Pologne et en Italie, sont intéressés.



Le club du Zaglebie a réagit sur son site officiel, en confirmant avoir reçu des offres pour Poreba (et un autre de ses joueurs). Néanmoins, ces offres sont jugées nettement insuffisantes, selon les dirigeants polonais. Alors que l'on entrera bientôt dans la dernière semaine du mercato, le dénouement reste probable d'ici quelques jours.