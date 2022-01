Newcastle sur Ganago

Les "nouveaux riches" de Newcastle seraient intéressés par Ignatius Ganago, selon L'Equipe et des médias outre-manche.

Les anglais auraient sondé l'entourage de l'attaquant, actuellement à la CAN avec le Cameroun. Arrivé pour 6M€ à Lens à l'été 2020, le joueur avait effectué un début de saison tonitruant. Depuis, il n'est plus parvenu à s'imposer durablement en tant que titulaire, miné par des blessures. Avec la récente prolongation de contrat de Florian Sotoca, et les performances d'un Wesley Saïd arrivé libre, Ganago n'apparait même plus en mesure de lutter pour une place de titulaire, encore barré par Kalimuendo également. Les trois parties pourraient bien être inspirées de trouver terrain d'entente.



Le RC Lens ne serait pas pour autant démuni, puisque Franck Haise pourra encore compter sur le jeune Ibrahima Baldé, apparût quelque minutes samedi à Saint-Etienne, et le potentiel retour en forme de Corentin Jean, qui retrouve du rythme au poste de piston gauche.