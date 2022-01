Burnley : Une offre ridicule pour SÃ©ko Fofana

Le club de Burnley, actuellement 18ème en Premier League, aurait effectué une offre d'environ 17 à 18M€ pour Séko Fofana, selon L'Equipe et FootMercato. Une offre bien en deçà de la valeur du joueur, en plus d'un défaut d'attractivité d'un club qui dans tout les cas ne sera pas européen la saison prochaine.

Fofana aurait pû y retrouver son compatriote en la personne de l'ancien lyonnais et ivoirien Maxwell Cornet, mais il faudra faire bien mieux, et attendre l'été, pour s'arracher les services du leader technique lensois. Et il devrait être difficile pour les dirigeants du racing de le retenir, voire impossible si le club n'arrache pas une qualification européenne.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, le dossier de sa prolongation est un autre sujet épineux pour l'ensemble de la direction du club. Le joueur a d'ors-et-déjà toutes les cartes en main.