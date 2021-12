Patrick Berg en route vers Lens

Patrick Berg, milieu de terrain norvégien de 24 ans, devrait s'engager avec Lens dans les prochaines heures. Plusieurs suiveurs du football norvégien indiquent qu'il s'est envolé pour la France et devrait débarquer ce jour à la Gailette pour y passer sa visite médicale.

Bien que Seko Fofana et Cheick Doucouré ont tiré un trait sur leur sélection et la CAN, le racing doit penser à se renforcer au milieu de terrain. Patrick Berg devrait constituer l'après-Yannick Cahuzac, son profil de récupérateur ou relayeur venant concurrencer la position de l'actuel capitaine.



Il devrait signer un contrat courant jusqu'en juin 2026, pour un montant de transfert dépassant les 4.4M€, indemnités de formation et bonus compris. Plusieurs autres clubs, tels que Galatasaray, suivaient également le joueur de Bodo/Glimt.





Confirmed - Patrick Berg will be in France today together with his agent and will undergo his medical as new Lens player. Official announcement in place. 🤝 #Lens



No Galatasaray or Celtic despite rumours around - he’s joining Lens. #transfers https://t.co/zCEXhGjvkq