Steven Fortes exfiltrÃ© Ã  Ostende

Alors que le racing a toujours besoin de dégraisser son secteur offensif, c'est Steven Fortes qui se voit prêté à Ostende (Belgique) avec option d'achat. Agé de 29 ans, il est dans sa dernière année de contrat avec le racing. On ne le reverra donc probablement plus avec le maillot sang et or.

Ancien capitaine de Philippe Montanier, Fortes n'était jamais réellement revenu au niveau qu'il avait montré avant son choc avec Jérémy Vachoux, en barrage d'accession pour la Ligue 1. Barré au poste de défenseur central, Franck Haise semblait même lui préférer Massadio Haïdara, pourtant latéral de formation. Adrien Louveau, actuellement blessé, reste également dans les plans du coach artésien. Christopher Wooh lui, semble être parti pour être le numéro 4 et premier remplaçant dans la hiérarchie de la charnière centrale.