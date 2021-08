Officiel: Kalimuendo de retour Ã  Lens en prÃªt

Comme attendu et annoncé sur MadeInLens la semaine passée, Arnaud Kalimuendo est de retour à Lens, prêté sans option d'achat par le Paris Saint-Germain.

Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2024, il n'était pas en mesure de glaner le temps de jeu nécessaire à sa progression dans l'effectif pléthorique et qualitatif du PSG. Auteur de 7 buts la saison passée, il retrouve donc ses anciens co-équipiers et tentera de réaliser une nouvelle saison pleine.

Sous contrat avec le @PSG_inside jusqu’en 2024, l’attaquant français Arnaud Kalimuendo est prêté au @RCLens jusqu’au 30 juin 2022. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat.



Le Club souhaite à Arnaud de réaliser une très belle saison avec Lens. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2021